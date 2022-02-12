Mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek isteyenler sistem oyunu oynayabiliyor. Bu sayede şansınız artıyor.

SONUÇLARA ULAŞMAK ÇOK PRATİK

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişin hemen ardından Milli Piyango şans oyunları uygulamasından ve millipiyangoonline.com adresinden ulaşmak mümkün.

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