Mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek isteyenler sistem oyunu oynayabiliyor. Bu sayede şansınız artıyor.

İKRAMİYE KAZANINCA NASIL TAHSİL EDECEKSİNİZ?

5 bin liraya kadar olan ikramiyeleri tüm bayilerden tahsil edebilirsiniz.

5 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası şubelerinden yapılıyor. Her il merkezinde bulunan Türkiye Halk Bankası şubelerinden 100 bin liraya kadar olan ikramiyelerinizi tahsil edebilirsiniz. Bu işlem öncesi bir bayiye giderek terminalden “ikramiye bileti” çıktısı almanız yeterli. Türkiye Halk Bakası’nın Türkiye genelindeki 100 şubesi bu ödemeler için yetkili. (Kıbrıs’taki talihliler için Girne şubesi.) Şubelerin tam listesi ile adres ve telefon numaralarına millipiyangoonline.com adresindeki ‘ikramiye ödemeleri’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiye ödemeleri ise yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent şubesinden yapılmaktadır.



