Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor.

KOLON BEDELİ 3 LİRA

Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.

İKRAMİYE KAZANINCA NASIL TAHSİL EDECEKSİNİZ?

5 bin liraya kadar olan ikramiyeleri tüm bayilerden tahsil edebilirsiniz.

5 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası şubelerinden yapılıyor. Her il merkezinde bulunan Türkiye Halk Bankası şubelerinden 100 bin liraya kadar olan ikramiyelerinizi tahsil edebilirsiniz. Bu işlem öncesi bir bayiye giderek terminalden “ikramiye bileti” çıktısı almanız yeterli. Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki 100 şubesi bu ödemeler için yetkili. (Kıbrıs’taki talihliler için Girne şubesi.) Şubelerin tam listesi ile adres ve telefon numaralarına millipiyangoonline.com adresindeki ‘ikramiye ödemeleri’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiye ödemeleri ise yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent şubesinden yapılmaktadır.



