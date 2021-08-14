Şans tarafından 10 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde millipiyangoonline.com sitesinden online Süper Loto oynayan 1 kişi 19 milyon 461 bin 742 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 3, 11, 30, 38, 45, 56 sayılarına isabet etti. Böylece yenilenen Süper Loto son 1 yıl içinde 7’nci kez büyük ikramiye kazandırdı.

“KAZANDIRMAKTAN MUTLUYUZ”

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Online bilete isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

REKORLARIN OYUNU: SÜPER LOTO

Salı, Perşembe ve Pazar gecesi çekilen Süper Loto, verdiği büyük ikramiyelerle oyunseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

SON 35 GÜNDE TAM 2 KEZ KAZANDIRDI

6 Temmuz Salı gecesi kuponunu Sakarya Hendek’ten oynayan bir talihli tek başına 6 bilerek 45 milyon 177 bin 773 TL kazanmıştı. Adının açıklanmasını istemeyen talihli ikramiyesini uzun bayram tatili sonrası tahsil etmişti. Hendekli talihliye ödenen 45 milyon 177 bin TL şans oyunları tarihinde bir kişiye ödenen en büyük ikramiye olarak da tarihe geçti. Bu rekor ikramiyenin 35 gün sonrası 10 Ağustos’ta yapılan çekilişte ise millipiyangonline.com adresinden Süper Loto oynayan bir oyunsever tek başına 6 bilerek kazandığı 19 milyon 461 bin 742 TL ile başka bir rekorun sahibi oldu. Bu ikramiye online kanallar aracılığı ile kazanılan en büyük ikramiye oldu.

6 Temmuz'da Süper Loto 82 yıllık Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesini vermişti

HER HAFTA 3 ÇEKİLİŞ

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor.

KOLON BEDELİ 3 LİRA

Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.

SONUÇLARA ULAŞMAK ÇOK PRATİK

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişin hemen ardından Milli Piyango şans oyunları uygulamasından ve millipiyangoonline.com adresinden ulaşmak mümkün.

İKRAMİYE KAZANINCA NASIL TAHSİL EDECEKSİNİZ?

*5 bin liraya kadar olan ikramiyeleri tüm bayilerden tahsil edebilirsiniz.

*5 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ikramiye ödemeleri yasa gereği Türkiye Halk Bankası şubelerinden yapılıyor. Her il merkezinde bulunan Türkiye Halk Bankası şubelerinden 100 bin liraya kadar olan ikramiyelerinizi tahsil edebilirsiniz. Bu işlem öncesi bir bayiye giderek terminalden “ikramiye bileti” çıktısı almanız yeterli. Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki 100 şubesi bu ödemeler için yetkili. (Kıbrıs’taki talihliler için Girne şubesi.) Şubelerin tam listesi ile adres ve telefon numaralarına millipiyangoonline.com adresindeki ‘ikramiye ödemeleri’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

*100 bin lira ve üzerindeki ikramiye ödemeleri ise yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent şubesinden yapılmaktadır.