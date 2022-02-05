Süper Loto'dan 6 milyon 432 bin lira
Süper Loto yeni yıla hızlı girdi. 20 Ocak'ta 119 milyon 693 bin TL kazandıran oyun 1 Şubat'ta da 6 milyon 432 bin TL kazandırdı
05 Şubat 2022, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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1 Şubat Salı akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir talihli 6 milyon 432 bin 82 TL ikramiye kazandı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Çankaya’ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.