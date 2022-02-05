1 Şubat Salı akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir talihli 6 milyon 432 bin 82 TL ikramiye kazandı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Çankaya’ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.