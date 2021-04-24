Süper Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü yapılan çekilişinde, büyük ikramiye kazandıran 6 numarayı bir kişi doğru bildi. 4, 9, 37, 43, 45, 54’ten oluşan numaralara kuponunda yer veren İzmir Gaziemir’deki adı açıklanmayan talihli, 19 milyon 944 bin 580 TL’nin tek başına sahibi oldu. İzmir’in Gaziemir ilçesinde Milli Piyango oyunları bayiliğinin yanında şarküteri olarak da hizmet veren bayide oynanan kupona 19 milyon 944 bin 580 liralık büyük ikramiye isabet etmesi semtte büyük yankı uyandırdı.

'DÖRDÜNCÜ BÜYÜK İKRAMİYEMİZ'

1996 yılından beri faaliyet gösteren dükkanı babalarından, iki kardeş olarak devraldıklarını söyleyen bayi işletmecisi Zafer İleri, büyük ikramiyenin sattıkları kupona çıkmasından memnuniyet duyduklarını anlattı. Daha önce de birkaç kez büyük ikramiyenin kendi bayilerinde oynanan kuponlara isabet ettiğini anlatan İleri, “Çok mutlu olduk. Daha önce de bu sevinci yaşamıştık. Bu dördüncü büyük ikramiyemiz oldu. Yeni oyunlar ve kazanma seçeneklerinden dolayı müşterilerden talep arttı. Şanslı bir bayiyiz. Potansiyelimiz var. Bundan sonra da çıkar umarım” dedi.

'İNŞALLAH HAYIRLI YERLERE KULLANILIR'

Talihlinin Gaziemir’deki bayiden çıktığını duyan vatandaşlar da şansını denemek için akın etti. Esnaf Serhan Olpak, “Gaziemir’den çıkması önemli. Zaten bu bayide çok oynayan oluyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama Gaziemir’den olduğu söyleniyor. Biz de oynadık bu hafta. Daha önce aynı bayiden çıkmıştı talihli” dedi. Metin Çağlar ise “Ben de oynarım. Arkadaşımın olduğu için güveniyor ve hep buraya geliyorum. Şans işi bu. Bana çıkarsa hayırlı bir yerlerde kullanmayı isterim. Çok sık oynamadığım için bana çıkmadı. Ama çok sık oynayanlar var. İnşallah çok sık oynayan tanıdığım birkaç kişiden biridir. İnşallah ikramiyeyi hayırlı yerlere kullanırlar” diye konuştu.

'TALİHLİYİ BİZ DE MERAK EDİYORUZ'

Bayi işletmecilerinden kardeş Tamer İleri ise şunları söyledi: “Babam rahatsızlanınca biz iki kardeş buradaki tüm işleri devraldık. Son verdiğimiz büyük ikramiyenin sahibi, tanıdığımız müşterilerden biridir diye umut ediyorum. Çünkü belirli müşterilerimiz var onların yüzü gülsün isteriz. Başka yerlerden bize nadir gelirler. Talihliyi bekliyoruz. Merak ediyoruz kime çıktığını. Kim olduğunu tahmin etmek zor. Çünkü yüzlerce kişi geliyor.”