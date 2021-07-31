6 Temmuz Salı günkü Süper Loto çekilişinde, Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 45 milyon 177 bin 773 TL’lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. (Talihli, kuponda yer alan başka bir kolonda da 3 bildiği için toplamda 45 milyon 177 bin 802 lira 20 kuruşluk çek aldı.) 21, 22, 28, 47, 48, 54 sayılarına isabet eden kuponuyla ikramiye kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

BİR BÜYÜK HAYAL DAHA GERÇEKLEŞTİ

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “Sisal Şans ailesi olarak 82 yıllık Milli Piyango tarihinde bir kişiye ödenen en yüksek miktar olan büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.