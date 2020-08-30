Bugün (30 Ağustos Pazar) çekilecek olan Süper Loto çekilişinde gözler büyük ikramiyede. 14 milyon 658 bin 611 liralık büyük ödül için çekiliş bu akşam yapılacak. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto ikramiyesi bu akşam sahibini bulacak.

Süper Loto Çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Bu akşam 21:30'da başlayacak olan çekiliş Milli Piyango Online YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek ve sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebilecek.

Süper Loto nereden oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.