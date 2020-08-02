Süper Loto'nun yeni sistemini oynayanlar büyük ödül çekilişini Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından takip etti.





Artık 2 bilene de ikramiye var

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.

Neler yenilendi?