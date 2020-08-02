Süper Loto'nun yeni dönem ilk çekilişi yayınlandı
Milli Piyango için belirlenen yeni sistem dahilinde ilk çekiliş bu akşam Süper Loto ile başladı. 25 milyon liralık büyük ödül canlı yayınla gerçekleştirildi.
02 Ağustos 2020, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Loto'nun yeni sistemini oynayanlar büyük ödül çekilişini Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından takip etti.
Artık 2 bilene de ikramiye var
Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.
Neler yenilendi?
- Kuponu yenilendi.
- Çoklu çekiliş seçeneği ile haftalarca şansınızı deneyebilirsiniz.
- Artık haftanın üç günü; salı, perşembe ve pazar çekiliş yapılacak.
- Sen seç kutucuğu ile terminale rastgele sayılar oynatabilirsiniz.
Yeniliklerin tamamını öğrenmek için buraya tıklayın.
BUNLARI DA OKUYUN