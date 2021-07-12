Super Mario 64’ün mühürlü bir kopyası Heritage Auction’da 1.56 milyon dolara satıldı. Super Mario 64, NFT olarak en yüksek ücrete satılan oyun ünvanını kazandı.

Super Mario 64, oyun tarihinin efsanevi sürümlerinde biri. Nintendo'nun N64 konsoluyla birlikte piyasaya sürülen tek oyundu. Aynı zamanda Mario'yu 2B'den çıkarıp 3B dünyaya yerleştiren ilk oyundu. Super Mario 64, tüm zamanların en etkili oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Grand Theft Auto ve Kingdom Hearts gibi serilerin geliştiricilerine de ilham verdi.



