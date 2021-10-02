Kültür & Sanat Süper Mario animasyon film oluyor

Süper Mario animasyon film oluyor

Kültür & Sanat

Süper Mario animasyon film oluyor

Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi gelecek yıl sonu piyasaya girecek.

02 Ekim 2021, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ulusal gazetelerin haberine göre, Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.

Süper Mario'yu "Guardians of the Galaxy" filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.

Önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.

Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, "oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini" söyledi.

Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Nintendo’nun 1983’te "Mario Bros", 1985’te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Selçuk Demirel’den yeni sergi: Bir Ağacın Altında
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Burak Akkul
Doğunun en batılısı: Şanghay
Burak Akkul
Şule Özdemir
İnzivadaydım
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'nın antik kentindeki Türk subayı izleri tarihçileri heyecanlandırdı