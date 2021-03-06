Süper Şampiyonlar Ligi geliyor! Türkiye...

Ada’nın kazanç yönünden fark atmasının diğer Avrupa kulüplerinde yarattığı rahatsızlığı dikkate alan UEFA, daha fazla gelir getirecek bir Devler Ligi formatı için harekete geçti. Süper Şampiyonlar Ligi adıyla oynatılacak yeni organizasyonda 36 takıma yer verilip, herkesin en az 10 maç yapması düşünülüyor.

UEFA, kulüp müsabakaları için 2024’te hayata geçirmek istediği yeni formatı Süper Şampiyonlar Ligi’ni kurma çalışmalarına başladı. Önceki gün bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’ne sunum yapan UEFA’nın ana hedefi; İngiltere Premier Ligi’nin gücünü kırmak. Yayın hakları ve izlenme oranları açısından dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig, elde ettiği gelirlerle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni bile gölgede bırakıyor.

Premier Lig’in yayın hakları, 2019-20 sezonundan itibaren 3 yıllığına 5 milyar Euro’ya satıldı. Amazon, Facebook, Twitter ve Netflix gibi dünyaca ünlü şirketlerin yarıştığı ihalede kazanan; SKY Sports ve BT Sport ortaklığı oldu.

YEREL LİGLERDEKİ TAKIM SAYISI AZALTILACAK

Premier Lig’in kazanç yönünden arayı giderek açması başta Avrupa’nın diğer 4 büyük ligindeki başat takımlar olmak üzere herkesi rahatsız ediyor. UEFA bu modelle yayın gelirlerini artırarak kulüplere daha fazla para kazandırmayı ve böylelikle organizasyonu daha cazip hale getirmeyi planlıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve ekibi, yeni formata son şeklini vermek için Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) beş temsilcisi; Real Madrid, Juventus, Manchester United, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain’in yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Ligde mücadele edecek takımlara sadece ‘ayak bastı parası’ olarak 300 milyon Euro verileceği konuşuluyor. Üye federasyonlardan yerel ligleri kısaltmasını ve 16 ya da 18 takımla oynanmasını isteyen UEFA, bu konuda FIFA’nın da desteğini aldı.

KULÜPLER DAHA FAZLA PARA KAZANACAK

1- Halen 32 olan takım sayısı büyük olasılıkla 36’ya yükseltilecek.

2- Takımlar UEFA sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Takımlar hem aynı kategoride hem de farklı kategorideki rakipleriyle 10 karşılaşma yapacak.

3- 5 iç saha ve 5 deplasman olmak üzere 10’ar maçın oynanacağı lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan, diğer 8 takım playoff usulü ile ikinci tur biletini alacak.

4- Play-off etabında elenen takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

5- Halen 125 olan sezonluk karşılaşma sayısı 225’e yükseltilecek



