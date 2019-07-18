Süper Toto Süper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman, kimle oynayacak?
Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Çekilişten sonra taraftarlar takımlarının hafta hafta kiminle oynayacağını merak etmeye başladı. İşte fikstür...
Süper Tptp SÜper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kimle, ne zaman oynayacak?
Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Çekilişten sonra taraftarlar takımlarının hafta hafta kiminle oynayacağını merak etmeye başladı. İşte fikstür...
Dün Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Heyecanlı çekiliş sonrası 17 haftanın fikstürü belli oldu. İlk haftalar özellikle merak edilirken derbi zamanları da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçları 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG 2019-2020 DERBİ TARİHLERİ
3. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor
6. hafta Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta Fenerbahçe - Galatasaray
9. hafta Beşiktaş – Galatasaray
13. hafta Trabzonspor - Galatasaray
16. hafta Fenerbahçe – Beşiktaş
1. hafta:
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir?
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor?
Kasımpaşa-Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Göztepe-Antalyaspor
2. hafta:
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği
Galatasaray-Konyaspor
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor?
Alanyaspor-Kasımpaşa
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor-Sivasspor
Beşiktaş-Göztepe
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
3. hafta:
Göztepe-Yukatel Denizlispor?
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Sivasspor-Gazişehir Gaziantep
Fenerbahçe-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
Konyaspor-Antalyaspor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor?
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray?
4. hafta:
Alanyaspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Konyaspor?
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Göztepe
Galatasaray-Kasımpaşa
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
5. hafta:
Sivasspor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Göztepe-Konyaspor
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü?
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Kasımpaşa-Antalyaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor
6. hafta:
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Gazişehir Gaziantep-Göztepe
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor?
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Sivasspor
Trabzonspor-Beşiktaş
Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa
Galatasaray-Fenerbahçe
7. hafta:
Sivasspor-MKE Ankaragücü?
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Galatasaray
Fenerbahçe-Antalyaspor
Kasımpaşa-Konyaspor
Çaykur Rizespor-Trabzonspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor
8. hafta:
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe?
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep
Medipol Başakşehir-Göztepe?
İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa
Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Sivasspor
9. hafta:
Fenerbahçe-Konyaspor
Medipol Başakşehir-Trabzonspor?
Beşiktaş-Galatasaray
Sivasspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor?
Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Göztepe-Kasımpaşa
10. hafta:
Konyaspor-Gençlerbirliği
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Beşiktaş
MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Trabzonspor-Göztepe
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor?
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
Yukatel Denizlispor-Sivasspor
11. hafta:
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
Gazişehir Gaziantep-Galatasaray
Göztepe-Yeni Malatyaspor
Sivasspor-Konyaspor
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Antalyaspor
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
12. hafta:
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Konyaspor-Beşiktaş
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe?
İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
13. hafta:
Sivasspor-Kasımpaşa
Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Konyaspor
Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Antalyaspor?
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor
Göztepe-Fenerbahçe
14. hafta:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği?
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
Galatasaray-Alanyaspor
Antalyaspor-Trabzonspor
MKE Ankaragücü-Göztepe
Kasımpaşa-Beşiktaş
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor
Konyaspor-Gazişehir Gaziantep
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
15. hafta:
Sivasspor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Göztepe
Alanyaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Konyaspor
Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor?
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor?
Galatasaray-MKE Ankaragücü
16. hafta
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Konyaspor-Trabzonspor
Göztepe-Galatasaray
Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Sivasspor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
17. hafta:
Sivasspor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Beşiktaş-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
Alanyaspor-Konyaspor
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Galatasaray-Antalyaspor