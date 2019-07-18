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  • Süper Toto Süper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman, kimle oynayacak?

Süper Toto Süper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman, kimle oynayacak?

Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Çekilişten sonra taraftarlar takımlarının hafta hafta kiminle oynayacağını merak etmeye başladı. İşte fikstür...

18 Temmuz 2019, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
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Süper Toto Süper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman, kimle oynayacak?

Süper Tptp SÜper Lig Fikstürü... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kimle, ne zaman oynayacak?

Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Çekilişten sonra taraftarlar takımlarının hafta hafta kiminle oynayacağını merak etmeye başladı. İşte fikstür...


Dün Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Heyecanlı çekiliş sonrası 17 haftanın fikstürü belli oldu. İlk haftalar özellikle merak edilirken derbi zamanları da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçları 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2019-2020 DERBİ TARİHLERİ

3. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta Fenerbahçe - Galatasaray

9. hafta Beşiktaş – Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

1. hafta:

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir?

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor?

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Göztepe-Antalyaspor

2. hafta:

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği

Galatasaray-Konyaspor

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor?

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Beşiktaş-Göztepe

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

3. hafta:

Göztepe-Yukatel Denizlispor?

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Sivasspor-Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Konyaspor-Antalyaspor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor?

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray?

4. hafta:

Alanyaspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Konyaspor?

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Göztepe

Galatasaray-Kasımpaşa

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

5. hafta:

Sivasspor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Göztepe-Konyaspor

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü?

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Antalyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

6. hafta:

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep-Göztepe

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor?

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Sivasspor

Trabzonspor-Beşiktaş

Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa

Galatasaray-Fenerbahçe

7. hafta:

Sivasspor-MKE Ankaragücü?

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Galatasaray

Fenerbahçe-Antalyaspor

Kasımpaşa-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

8. hafta:

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe?

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep

Medipol Başakşehir-Göztepe?

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Sivasspor

9. hafta:

Fenerbahçe-Konyaspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor?

Beşiktaş-Galatasaray

Sivasspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor?

Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Göztepe-Kasımpaşa

10. hafta:

Konyaspor-Gençlerbirliği

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Trabzonspor-Göztepe

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor?

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe

Yukatel Denizlispor-Sivasspor

11. hafta:

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

Gazişehir Gaziantep-Galatasaray

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Sivasspor-Konyaspor

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

12. hafta:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Konyaspor-Beşiktaş

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe?

İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

13. hafta:

Sivasspor-Kasımpaşa

Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Konyaspor

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Antalyaspor?

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Göztepe-Fenerbahçe

14. hafta:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği?

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

Galatasaray-Alanyaspor

Antalyaspor-Trabzonspor

MKE Ankaragücü-Göztepe

Kasımpaşa-Beşiktaş

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Gazişehir Gaziantep

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir

15. hafta:

Sivasspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Göztepe

Alanyaspor-Antalyaspor

Medipol Başakşehir-Konyaspor

Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor?

Galatasaray-MKE Ankaragücü

16. hafta

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Trabzonspor

Göztepe-Galatasaray

Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Sivasspor

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

17. hafta:

Sivasspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Beşiktaş-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

Alanyaspor-Konyaspor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Galatasaray-Antalyaspor

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