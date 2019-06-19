Süper yıldız operasyonu! Comolli uçuyor

Sarı-Lacivertliler’de kanat ve forvet arkası transfer konusunda birçok isim gündeme geldi. Son dönemde adı en fazla ön plana çıkan isim Yevhen Konoplyanka oldu.

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gidecek olan Schalke, senelik maliyeti 4 milyon Euro’yu geçen Ukraynalı yıldızı elden çıkarmak istiyor.

Alman ekibi bu nedenle Sarı-Lacivertliler’e, “Gelin görüşelim” çağrısı yaptı.

Damien Comolli, Almanya’ya giderek Mavi-Beyazlılar ile masaya oturacak. Fransız sportif direktörün Schalke’ye 3 milyon Euro önermesi bekleniyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Schalke ile anlaşması halinde Ukraynalı yıldızla masaya oturacak. Konoplyanka’nın menacerliğini de Fali Ramadani yapıyor.

29 yaşındaki futbolcunun Schalke’de eline geçen maaş vergilerden sonra 2.6 milyon Euro. Fenerbahçe, yıllık 3 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Damien Comolli, mayıs ayının son haftasında Almanya’ya giderek Max Kruse ile görüştü. Alman yıldıza Fenerbahçe’nin teklifini sundu. Kruse, düşünmek için süre istedi ve ABD’ye tatile gitti.

Yaklaşık 25 gündür bu ülkede bulunan 31 yaşındaki forvet, bu hafta ülkesine dönecek. Damien Comolli, Almanya’ya gittiğinde yıldız futbolcu ile bir kez daha görüşecek.

Kruse ile ilgilenen Liverpool ve Tottenham, transferden vazgeçmişti. Bu gelişme, Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendirdi.

EN İYİ TEKLİF FENER'DEN

Max Kruse’ye Almanya’dan da teklifler var. Ancak hiçbiri maddi anlamda Fenerbahçe’nin teklifi kadar cazip değil. Comolli, bu görüşmesinde yıldız futbolcudan kararını bir an önce vermesini isteyecek.

Tecrübeli oyuncu ‘evet’ derse, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki 1 numaralı golcüsü olacak. Yanıtı olumsuz olursa, yönetim başta Kalinic olmak üzere diğer isimlerle görüşmeleri sıklaştıracak.