FiveThirtyEight'e ait süperbilgisayara göre bu sene Premier Lig'de bir rekor kırılacak. Daha önce 2017-2018 sezonunda 100 puanla şampiyon olarak lig tarihindeki puan rekorunu kıran City, bu rekorunu Liverpool'a kaptıracak.

Bilgisayar, yüzde 99 küsur ihtimalle Liverpool'un 38 maç sonunda 101 puanla şampiyon olacağını öngörüyor.

Alet, şu anda 2. sırada bulunan Manchester City'nin ise ligi 82 puanla ikinci, Leicester City'nin 69 puanla 3. bitireceğini tahmin ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne gidecek son takım ise 65 puanla Chelsea olacak.

FiveThirtyEight' göre lig sıralaması





Son finaliste hüsran

Süperbilgisayarın tahminlerine göre Mourinho'lu Tottenham için hüsran dolu bir sezon olacak. Tottenham'ın ligi 56 puanla 7. olarak bitireceği öngörülüyor.





Şirket, ayrıca NBA tahminlerini de 1.1 milyon takipçili Twitter hesabından paylaştı.