Süpersonik uçak teknolojisi XB-1 ile geri dönüyor

Havacılık şirketi Boom Supersonic, XB-1 süper sonik uçağını ekim ayında tanıtacak ve test uçuşları 2021'de başlayacak.

Şirket tarafından tarihin özel olarak geliştirilmiş en hızlı uçağı'olarak nitelendirilen XB-1'de sadece bir pilot, bir delta kanat ve bir trijet düzeni olacak."

Boom'un inşa etmeyi planladığı XB-1 şirketin esas süpersonik yolcu uçağı Overture'un prototipi ve üçte biri boyutunda olacak. Ayrıca 55 yolcu koltuğu bulunacak.

Şirkete göre Overture, ses hızının iki katından hızlı uçacak. Tokyo'dan Seattle'a yapılan 8.5 saatlik yolculuk, 4,5 saat sürecek.

Önceki süpersonik uçaklar Renders ve Concorde gibi, Overture da 1-1 konfigürasyonda uzun, ince bir tasarıma ve premium koltuklara sahip olacak. Ancak Concorde'un aksine, büyük boyutlu yolcu camlarına sahip olacak.

Concorde ile karşılaştırıldığında yeni uçağın, üç orta bypass motoruyla daha sessiz ve daha temiz çalışacağı, yanma gerektirmeyeceği iddia ediliyor.

TechCrunch, Boom'un uçağının karbon ayak izini azaltmak için sürdürülebilir jet yakıtı kullanacağını ve karbon nötr olacağını açıkladı.