Süperstar Ajda Pekkan yorulmak nedir bilmiyor

Ajda Pekkan yorulmak nedir bilmeden 2.5 saat sahnede kaldı. Birçok şarkısını canlı okudu.

TATİL YAPMAK İÇİN FIRSAT BULAMIYORUM

Süperstar “İmkan olsa Bodrum’da yaşarım. İşlerim o kadar yoğun ki, tatil yapmak için fırsat bulamıyorum.

KENDİMİ BODRUMLU HİSSEDİYORUM

Kendimi Bodrumlu hissediyorum. Öyle ki Bodrum aksanıyla konuşmaya başladım” dedi.

KONSERDE OZAN DOĞULU VE HERA DA VARDI

Ajda Pekkan’ı izlemeye gelenler arasında müzisyen Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera da vardı.

Müge Dağıstanlı/ POSTA





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