Süperstar Ajda Pekkan yorulmak nedir bilmiyor
Ajda Pekkan eylül sonuna kadar devam edecek 15 konserlik turnesinin ilkini Bodrum Antik Tiyatro’da verdi
Ajda Pekkan yorulmak nedir bilmeden 2.5 saat sahnede kaldı. Birçok şarkısını canlı okudu.
TATİL YAPMAK İÇİN FIRSAT BULAMIYORUM
Süperstar “İmkan olsa Bodrum’da yaşarım. İşlerim o kadar yoğun ki, tatil yapmak için fırsat bulamıyorum.
KENDİMİ BODRUMLU HİSSEDİYORUM
Kendimi Bodrumlu hissediyorum. Öyle ki Bodrum aksanıyla konuşmaya başladım” dedi.
KONSERDE OZAN DOĞULU VE HERA DA VARDI
Ajda Pekkan’ı izlemeye gelenler arasında müzisyen Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera da vardı.
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Haberin fotoğrafları için tıklayınMadonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı