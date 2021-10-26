Türkiye Şüpheli ölüm! Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah cansız bedeni bulundu

Şüpheli ölüm! Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah cansız bedeni bulundu

Türkiye

Şüpheli ölüm! Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu.

26 Ekim 2021, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Gelibolu'nun Camikebir Mahallesi Şehit Özcan Akbal Sokak'ta, dün akşam Metin Uçar, H.T.'nin (53) evinde arkadaşları E.D. (42) isimli kadın ve T.A. (46) adlı erkek arkadaşı ile bir araya gelerek eğlendi.

H.T., E.D. ve T.A. sabah kalktıklarında Metin Uçar'ı hareketsiz bir şekilde görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.T., E.D. ve T.A. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metin Uçar'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Doğan ZELOVA/ GELİBOLU(Çanakkale)(DHA)


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