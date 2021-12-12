Türkiye Şüpheli ölüm! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu

Şüpheli ölüm! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu

Türkiye

Şüpheli ölüm! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 26 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

12 Aralık 2021, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
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Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin 3’ncü katından silah sesi geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerince 26 yaşındaki Önder Erkul isimli genç, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erkul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

SAKARYA (İHA)

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