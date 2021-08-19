Şüpheli paket paniği! Times Meydanı boşaltıldı

New York Polis Departmanı’nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi. Yerel medyada da Times Meydanı’ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.