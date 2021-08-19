Dünya Şüpheli paket paniği! Times Meydanı boşaltıldı

Şüpheli paket paniği! Times Meydanı boşaltıldı

Dünya

Şüpheli paket paniği! Times Meydanı boşaltıldı

New York’un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı’nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 20:50 Son Güncelleme:
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New York Polis Departmanı’nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi. Yerel medyada da Times Meydanı’ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

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