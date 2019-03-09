Şüpheli paketten lokum çıktı! Lokumu görünce...

İstanbul Taksim'de bulunan İngiltere Başkonsolosluğu’na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir paket gönderildi. Yetkililer gelen paketten şüphelenerek dışarıya çıkardı. Durum, polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Özel Harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı. Bomba imha uzmanı polis, yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı. Paketin içerisinden lokum çıktı.

LOKUMLARDAN YEDİ

Öte yandan burada bulunan bir kişi, şüpheli paketten çıkan lokumlardan yedi.

Zeki GÜNAL/DHA