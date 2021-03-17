Türkiye Süpürgesini alan köpeğe bana zimmetli diye seslenmişti, temizlik görevlisi o anları anlattı

Süpürgesini alan köpeğe bana zimmetli diye seslenmişti, temizlik görevlisi o anları anlattı

Türkiye

Süpürgesini alan köpeğe bana zimmetli diye seslenmişti, temizlik görevlisi o anları anlattı

Rize'de süpürgesini alıp kaçak köpeğin arkasında 'o bana zimmetli' diyerek seslenen ve görüntüleri sosyal medyada ilgi gören temizlik görevlisi Erhan Taşpınar o anları anlattı.

17 Mart 2021, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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Rize Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Erhan Taşpınar İslampaşa Mahallesi'nde çalışmaya ara verdiği sırada süpürgesini yere bıraktı. O sırada yanına bir köpek yaklaştı ve yerdeki süpürgeyi alarak kaçtı. Köpeğin arkasından koşan Taşpınar, ‘O bana zimmetli’ diye seslendi. Temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Ancak sokak köpeği peşini bırakmayınca Taşpınar, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.



KEMAL SUNAL'IN FİLMİ GİBİ

Yaşananları anlatan Erhan Taşpınar, “Mola verdiğim sırada süpürgeyi yere bıraktım. Bir sokak köpeği geldi, süpürgeyi alıp kaçmaya başladı. Ben de hemen peşinden gittim, çünkü süpürge üzerime zimmetli. Aynı Kemal Sunal’ın filmi gibi. Yetiştim köpeğe, süpürgeyi aldım ama baktım köpek oyun istiyor. Ben de mola saatimdi diye süpürgeyi tekrar köpeğe bıraktım. O anları da cep telefonu ile kaydetmişler. Görüntü kesildikten sonraki bölümde köpek sıkılıncaya kadar oynadı süpürge ile benim de mola saatim bitince görevimin başına döndüm” dedi.

Sokaklarda oldukları için bu tarz durumlarla karşılaştıklarını belirten Taşpınar, “Sokak köpekleri sevgi istiyor. Biz de görev yaptığımız yerlerdeki köpeklerle bir bağ kurmuşuz. Yani bu hayvanlara mama bile veremiyorsanız sevginizi verin. İnanın onlara bu sevgi bile yeterli” diye konuştu. 



DHA

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