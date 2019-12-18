Süpürgesiyle sokak köpeklerine masaj yaptı

Beykoz’da bir vatandaş eline aldığı süpürge ile sokak köpeklerine masaj yaptı. Süpürge ile kaşınmaktan hayli memnun olan köpekleri vatandaşın kendilerine masaj yapmaları için adeta sıra bekledi. Köpeklerin o mutlu halleri de adeta görenlerin içini ısıttı.





Vatandaşın fırçayla masaj yaptığı köpeklerin memnun halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeklerine masaj yapıyor.

İHA