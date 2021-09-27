Sur Yapı, 1992 yılında kurulduğu günden beri büyük bir özenle yalnızca mimari yapılar değil, huzurlu yuvalar inşa etmeyi hedef edinmiştir. Yalnızca proje aşamalarında değil, sonrasında anahtar teslime kadar geliştirme, mimari, yapım-üretim gibi alanlarda da sektörün öncü isimlerinden biri olmuş, çıta belirleyen bir noktaya ilerlemiştir.

Kasım 2018’de anahtar teslimleri gerçekleştirilen Sur Yapı Lavender gittikçe yükselen ve insanları doğadan uzaklaştıran ev konseptinin oldukça dışına çıkmıştır. 7 gün 24 saat doğayla iç içe olmanız için tasarlanmış mimari yapısı gereği hayatınızın her gününe huzur katar. Yeşilin ve mavinin iç içe olduğu projede 9 konut bloğu ana bahçenin çevresinde konumlanmıştır. Sur Yapı’daki diğer 5 blok ise projenin giriş cephesini oluşturmaktadır. Doğanın verdiği huzur ve mis gibi lavanta kokuları eşliğinde az katlı ve birbirinden farklı yüksekliklerde, göz yormayan bina tasarımlarıyla Sur Yapı Lavender eşsiz bir yaşam alanı vadediyor.

Sur Yapı Şehir Konakları’nda Benzersiz Bir Deneyim Yaşayabilirsiniz

2019 yılında teslimi gerçekleştirilen Sur Yapı Şehir Konakları, bölge tasarımı ve yaşam alanlarının düzeniyle benzersiz bir deneyim sunmayı planlamaktadır. Şehir Konakları’nın iç kısımları tümüyle yaşayanlar için tasarlanmış sosyal tesislerden oluşmaktayken, dış kısımlar işlek bir cadde gibi tasarlanmış ve bölgeye değer katan dükkanlar ve ofislerle dolacak şekilde düşünülmüştür. Projenin detaylı bilgilerini “sehirkonaklari.com.tr” adresini ziyaret ederek görebilirsiniz. İsterseniz “444 5 787” nolu telefonu hemen arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Birçok konuda olduğu gibi konut projelerinde de öncülerden biri olmaya devam etmektedir. Eylül 2017 tarihinde ilk adımı atılan ve yine Eylül 2020’de ilk anahtar teslimleri gerçekleştirilen Sur Yapı Antalya projesi, barındırdığı akıllı şehir özellikleri ve uygulanan kentsel dönüşüm modeliyle yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil etmiştir. Bu sayede Sur Yapı markası adını duyurmaya devam ederken, inşaat sektörünün gelişimi için de ortaya değerli ve anlamlı işler koymaya devam etmektedir. Sur Yapı Antalya projesi ile ilgili detaylı bilgiler için “suryapiantalya.com.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sur Yapı Güvencesi ve Tapu Teslimi İle Antalya’da Devremülkler Sizleri Bekliyor

Antalya’da 4 mevsim tatili yaşayacağınız Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesi sizleri bekliyor. Sur Yapı güvencesi ve tapu teslimi sayesinde paranız güvende. Ön satış avantajlarından yararlanmak için “suryapi.com.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birçok projeye imza atan Sur Yapı, bugün ise Sur Yapı Tatil Evleri Antalya devremülk projesi ile dört mevsim tatili yaşatacak, bunun yanında Antalya’nın eşsiz doğası ve projesi ile dört mevsim tatili yaşatacak, bunun yanında Antalya’nın eşsiz doğası ve kültürüyle dolu dolu bir yaşam sunan örnek bir projeye adım atmıştır. “tatilevleriantalya.suryapi.com.tr” adresinden veya “444 5 787” nolu telefondan bilgilerine ulaşabileceğiniz Sur Yapı Tatil Evleri Antalya devremülk projesi sayesinde Antalya’da dört mevsimi rahatça yaşayabilirsiniz. Sur Yapı şirket olarak gelecekte insanlara ideal yaşam alanları sunmak ve içinde bulunduğumuz topluma yalnızca inşa edilmiş binalar değil aynı zamanda kalıcı değerler katmayı misyon edinmiştir. Her projede de bu misyon doğrultusunda hep daha iyisini arayarak, ileri gitmeye devam etmektedir.

İlandır