Ağustos 2019’da anahtar teslimleri gerçekleştirilen Sur Yapı Lavender gittikçe yükselen ve insanları doğadan uzaklaştıran ev konseptinin oldukça dışına çıkmıştır. 7 gün 24 saat doğayla iç içe olmanız için tasarlanmış mimari yapısı gereği hayatınızın her gününe huzur katar. Doğanın verdiği huzur ve mis gibi lavanta kokuları eşliğinde az katlı ve birbirinden farklı yüksekliklerde, göz yormayan bina tasarımlarıyla Sur Yapı Lavender eşsiz bir yaşam alanı vadediyor.

SUR YAPI ŞEHİR KONAKLARI’NDA BENZERSİZ BİR DENEYİM YAŞAYABİLİRSİNİZ

Aralık 2020’de teslimi gerçekleştirilen Sur Yapı Şehir Konakları, proje tasarımı ve yaşam alanlarının düzeniyle benzersiz bir deneyim sunmayı planlamaktadır. Projenin detaylı bilgilerini “sehirkonaklari.com.tr” adresini ziyaret ederek görebilirsiniz.

Birçok konuda olduğu gibi konut projelerinde de öncülerden biri olmaya devam etmektedir. Kasım 2017 tarihinde ilk adımı atılan ve yine Haziran 2020’de ilk anahtar teslimleri gerçekleştirilen Sur Yapı Antalya projesi, barındırdığı akıllı şehir özellikleri ve uygulanan kentsel dönüşüm modeliyle yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil etmiştir. Bu sayede Sur Yapı markası adını duyurmaya devam ederken, inşaat sektörünün gelişimi için de ortaya değerli ve anlamlı işler koymaya devam etmektedir. Detaylar için “suryapiantalya.com.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

SUR YAPI GÜVENCESİ VE TAPU TESLİMİ İLE ANTALYA’DA DEVREMÜLKLER SİZLERİ BEKLİYOR

Antalya’da 4 mevsim tatili yaşayacağınız Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesi sizleri bekliyor. Sur Yapı güvencesi ve tapu teslimi sayesinde geleceğiniz güvende. Ön satış avantajlarından yararlanmak için "tatilevleriantalya.suryapi.com.tr" adresini ziyaret edebilir veya "444 3 770" no'lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya devremülk projesi sayesinde Antalya’da dört mevsimi rahatça yaşayabilirsiniz. Sur Yapı şirket olarak gelecekte insanlara ideal yaşam alanları sunmak ve içinde bulunduğumuz topluma yalnızca inşa edilmiş binalar değil aynı zamanda kalıcı değerler katmayı misyon edinmiştir. Her projede de bu misyon doğrultusunda hep daha iyisini arayarak, ileri gitmeye devam etmektedir.

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