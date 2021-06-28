Ekonomi Sürat Kargo satılıyor! İhale 28 Temmuz'da

Sürat Kargo satılıyor! İhale 28 Temmuz'da

Ekonomi

Sürat Kargo satılıyor! İhale 28 Temmuz'da

Son dakika haberine göre, Sürat Kargo satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo'nun mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı. İhale, 28 Temmuz 2021'de yapılacak.

28 Haziran 2021, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sürat Kargo satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

325 MİLYON LİRA

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.


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