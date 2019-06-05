Sürat teknesi muhabirleri taşıyan tekneye çarpmıştı... O anlar ortaya çıktı! Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesi magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarpmıştı. O dehşet anları, çevredeki bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı