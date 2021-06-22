Sürdürülebilir kent hareketi

Onaranlar Kulübü, İstanbul sokaklarını mesken tutan dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Şehrin hareketli semtlerinden Nişantaşı’nda proje kapsamında atıl durumda bulunan doğalgaz kutuları, demir direkleri ve beton mantarları eğlenceli bir dille onarıldı ve ortaya hem şehir sakinlerini gülümseten, hem sürdürülebilir kamusal alan anlayışı konusunda farkındalık yaratan sokak müdahaleleri çıktı.

Projenin bir kısmında, Levi’s®’nin çağrısı üzerine ülkenin dört bir yanından bağışlanan ve artık kullanılmayan jean’ler ileri dönüştürülerek Onaranlar Kulübü’nün sıra dışı hack’leme ögelerinin bir parçası olurken diğer kısmında ise hayal gücünün ön planda olduğu, farklı popüler kültür figürlerine atıfta bulunan eserler ortaya çıktı.

Jean’lere İstanbul sokaklarında ikinci bir hayat

Proje için bağışlanan ve Onaranlar Kulübü’nün gönüllü ekibinin hünerli ellerinde ileri dönüştürülen jean’ler kimi zaman beton mantarlarının üzerine monte edilerek oturma minderleri olarak kullanıldı, kimi zaman ise İstanbul sokaklarının gizli sahipleri, sevimli dostlarımız kediler için inşa edilen evlere yerleştirildi. Yol kenarlarında bulunan demirler ise, ileri dönüştürülmüş jean giyen figürler ile daha önce hiç deneyimlemedikleri bir eğlencenin parçası oldular.