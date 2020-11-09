Sürdürülebilir refahın anahtarı; BES

‘Sürdürülebilirlik’ konusunun sadece kurumlar için değil aileler ve bireyler için de önemli olduğunu belirten Sincek, “Özellikle pandemi süreci bize mevcut yaşam şartlarımızın gelecekte de güvence altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdi. Bunun anahtarının ise Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu daha iyi anlaşıldı. Bireysel olarak ne yapabilirim demeden ufak rakamlarla tasarrufa başlayabiliriz” dedi.

Yüzde 25’lik devlet katkısı Avrupa’da bile yok

BES’e dahil olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tasarruflarına ek olarak yüzde 25 katkısı alabildiğini hatırlatan Sincek, katılımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Yüzde 25 devlet katkısı, Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir teşvik. Yüzde 25 devlet katkısının üst limiti ‘asgari ücrete’ göre belirleniyor. Bu üst limit, bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2020 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısında maksimum yararlanma fırsat yılsonuna kadar sürüyor. İmkânı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yılsonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı.”



