Sürdürülebilirlik hedefleri için yeni kaynak

Turkcell, BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019’da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını arttırdı ve vadesini uzattı. Turkcell’in kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerinde sergilediği istikrarlı performansın ve Sürdürülebilir Finansman çalışmalarının sonucu kapsamında, 2019’da BNP Paribas’tan 3 yıl vade ile 50 milyon Euro büyüklüğünde 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' tahsis etmişti. Turkcell, bu yeni anlaşma sayesinde kredi tutarını 70 milyon Euro’ya, vadesini ise imza tarihinden itibaren 5 yıla çıkardı.

Bu hedefler; elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı, enerji kullanımlarında şirket bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjinin payı ve toplanan yıllık e-atık miktarı olarak sıralandı. Kredi anlaşmasına göre, Turkcell’in sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerinin tutturulması durumunda krediye uygulanan faiz oranı düşürülecek. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Turkcell'in, finansal kurumlarla gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını finansman boyutunda da devam ettirdiğini vurguladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da BNP Paribas’ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürülebilir endeksli krediye aracılık etmekten banka olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz” dedi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, BNP Paribas’ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürülebilir endeksli krediye aracılık etmekten banka olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz” dedi.