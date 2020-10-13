‘Sürdürülebilirlik Oscarları’nda finale kaldılar

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler açıklandı. Finale kalan projeler, 14 kategoride jürinin değerlendirmesi süreci sonucu belirlendi. Finale kalan projeler arasından ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazananlar, Kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Sosyal Etki kategorisinde Allianz Sigorta ve Sompo Sigorta da finale kaldı. Allianz Sigorta, ‘Allianz Motto Hareket’ projesi ile finale kalırken; Sompo Sigorta ise ‘Yerküreye Saygı’ projesi ile listeye girdi. Allianz Sigorta, aynı zamanda Allianz Teknik ve Allianz Motto Hareket Projesi ile İşbirliği Kategorisinde de finale kaldı. Aynı kategoride Sompo Sigorta da ‘Yerküreye Saygı’ projesi ile finalist oldu.

Allianz Motto Hareket ile 42 bin çocuğa ulaşılacak

Allianz Türkiye, 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamak amacıyla Allianz Motto Hareket projesini hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik stratejisi rehberliğinde tasarlanan proje kapsamında 8 yılda 7 bölgede 42 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Allianz Motto Hareket; çocuklara yönelik sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modülleri ile saha etkinliklerini içeren eğitim programı, sınıf öğretmenlerine yönelik burs desteği ile gönüllülük programından oluşan çok paydaşlı ve kapsamlı bir kurumsal sorumluluk programı olarak geliştirildi.

Türkiye’nin her yerinde farkındalık yaratacak

Sompo Sigorta, ‘Yerküreye Saygı’ projesi ile yerküredeki yaşamın devamlılığını ciddi boyutta tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel düzeyde farkındalık yaratmak için harekete geçti. Yerküreye Saygı, 360 derecelik uzun soluklu bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Sompo acentelerine farkındalık seminerleri düzenleme, “Yerküreye Saygı” konulu fotoğraf sergisi, “İklim Gönüllüleri” grubu oluşturma gibi birçok konuda çalışma başlatan Sompo, TEMA Vakfı ile el ele yürüyecek. Eğitim seminerleri düzenleyecek.



