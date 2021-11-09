Kahramanmaraş'ta sürekli çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Çağıllıgeçit (28), bu defa yargılandığı dava öncesi adliyede olay çıkardı. Davalı olduğu Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyüp hakaret eden Çağıllıgeçit, adliye koridorundan polisler tarafından güçlükle uzaklaştırılırken, duruşmaya da katılmadı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çay bahçesinde 16 Şubat 2020 tarihinde, iddiaya göre Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masanın sandalyesini devirdiği için garsonlar tarafından uyarıldı. Çağıllıgeçit ile garson Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Gülcan Çağıllıgeçit'i gözaltına aldı. Yaşar Yıldız, kendisine tokat atıp masadaki kül tablasıyla su şişesini kafasına fırlattığını ve hakaretler ettiğini, Ali Ağırdil kendisine hakaret ettiğini, işletme sahibi Alaittin Önal ise cam masaları kırdığını önce sürüp Gülcan Çağıllıgeçit'den şikayetçi oldu. Çağıllıgeçit de Yaşar Yıldız'ın kendisine tokat attığını iddia edip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Gülcan Çağıllıgeçit hakkında basit yaralama, mala zara verme, tehdit ve hakaret suçlarından 3 yıl 10 aya kadar, Yaşar Yıldız hakkında ise basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi Gülcan Çağıllıgeçit ile Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil Adliye koridorunda karşılaştı. Çağıllıgeçit, Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyüp hakaret etti. Mübaşirin ihbarı üzerine duruşma salonunun önüne polisler geldi. Polis, Gülcan Çağıllıgeçit'i sessiz olup olay çıkarmaması konusunda uyardı. Ancak Çağıllıgeçit, "2 yıldır bugünü bekliyordum. Şu anda onun ağzının üstüne çakmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi.



