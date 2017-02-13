Sürekli yemek yeme isteğinizi bastırmanın en kolay yolu!

Tatlı ara öğün seçenekleri



Elma ve tarçın



Kuru erik ve vanilya

Diyet kurabiye ve süt

Sütlü ara öğün seçenekleri



Yoğurt ve baharat



Kefir ve ananas



Yulaf ezmesi ve yoğurt

Sebzeli ara öğün seçenekleri

Karnabahar ve brokoli



Salatalık ve dereotu



Maydanoz ve limon suyu

Ara öğün sayesinde aç kalmadan zayıflayabilir, akşam yemeğinde daha hafif beslenerek yağ yakmayı hızlandırabilirsiniz. İşte ara öğün tarifleri...Ara öğün için tatlı önerilerimiz de var! Kan şekerinin düştüğü bu saatlerde sağlıklı besinlerle hazırlanmış tatlıyla ara öğün yaparsanız, tatlı krizlerini önleyecek ve kolayca kilo vereceksiniz.Bir adet elmayı rendeleyip yarım çay bardağı suyla tavaya alın. Bir çay kaşığı tarçın ilave edin. İçerisine yarım avuç içi kadar ceviz, fındık veya badem ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Servis tabağına alıp hafif ılındıktan sonra bir çay kaşığı pekmez veya süzme bal ekleyip yiyebilirsiniz. Bu aynı zamanda bağırsakları çalıştırıp kabızlığı giderir.Beş adet kuru eriği orta büyüklükte doğrayıp yarım çay bardağı suyla birlikte tavaya alın. İçerisine bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, yarım çay kaşığı vanilya ve toz tarçın ekleyin. İsteğe göre yarım yemek kaşığı karışık kuruyemiş ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.Karbonhidrat oranı %40 azaltılmış, diyet yapanların güvenle kullanabileceği Slimini Light Un ile kurabiye yapın. Ara öğünde 2 adet kurabiye ve 1 su bardağı tarçınlı süt içerek ayda 4 kiloya kadar yağdan kilo verebilirsiniz. Tarçınlı sütü yapmak çok kolay: Bir su bardağı sütü ılık olacak şekilde ısıtıp içine bir çay kaşığı toz tarçın ekleyip karıştırın. İkindi vakti, Slimini Light Un ile yaptığınız kurabiye ile birlikte tüketin.Süt ve süt ürünleri protein ve laktoz içerir. Bu özellikleriyle kilo verirken yağdan kaybetmeyi sağlar, tatlı isteğini doğal yoldan karşılar. Ara öğünde sütlü seçenekleri değerlendirebilirsiniz.Bir kase yoğurda birer çay kaşığı nane, pulbiber, kekik ekleyip bir dilim çavdarlı ekmekle birlikte yiyebilirsiniz. Bu hem tokluk verir hem diyet yaparken saç dökülmesi ve yorgunluk gibi sorunları yok eder.Bir su bardağı kefir ve yağ yakıcı özelliğe sahip bir dilim ananası ara öğünde yiyebilirsiniz. Eğer, ananas sizin bütçeniz için pahalıysa mevsimine göre armut, elma, ayva, çilek, muz gibi meyveleri tüketebilirsiniz ancak bunlar sadece bir adet olmalıdır.Bir kase yoğurda 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, yarım çay kaşığı tarçın ve öğütülmemiş keten tohumu ekleyip karıştırın. İçerisine bir yemek kaşığı kuru erik veya üzüm ilave edin. Yanında bir büyük bardak suyla ara öğünde tüketin. Saklama kabına koyup okula veya işe götürebilirsiniz.Sebzelerin sindirimi kolaydır, lifli içeriğiyle hem tok tutar hem bağırsak sağlığını kuvvetlendirir. Et ürünlerine göre daha uygun fiyatlıdır, bu sayede ekonomik diyet yapmayı sağlar.Karnabaharı ve brokoli tok tutan sebzelerdir, midede doluluk hissi yaratırlar. Birer avuç içi brokoli ve karnıbaharı buharda veya az suda haşlayıp yoğurtla tatlandırın. Bu karışım lif açısından zengin olduğundan, sizi uzun süre tok tutar.Salatalığı iyice yıkadıktan sonra incecik dilimleyin veya küp şeklinde doğrayıp kaseye alın. İçerisine ödem söktürücü özelliği olan dereotu ve tok tutucu lor peynirinden birer yemek kaşığı ekleyip karıştırın. Ara öğünde afiyetle yiyin, kalorisi çok düşüktür.Yarım demet maydanozu yıkadıktan sonra mutfak robotundan geçirin veya bıçakla incecik doğrayın. Yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı pulbiberle karıştırın. Yanında bir bardak ayranla birlikte ara öğünde tüketin. Bu karışım yağ yakmayı hızlandırır.