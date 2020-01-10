Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan Gül açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Gül, nafaka için "Sürdürülebilir bir şey değil." açıklamasında bulundu.

Gül konuşmasında, süresiz nafaka ile ilgili şunları söyledi:

Nafaka, ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Yani ömür boyu bir nafaka gerçekten bir taraf için eziyet. Ömür boyu nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Çok çalışmalar yapıldı, öneriler getirildi. Bu konuda birçok alternatif olabilir. Belli süreler konulabilir, hakimin takdirine bırakılabilir.

Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir tabi Meclis'in takdirinde olabilecek bir konu; ama bu sorunun bir şekilde iletildiği de bir vaka. Bu sorunu çözerken aldığı 300-400 lira ile hayatını sürdüren bir kadını da mağdur etmemek lazım. Yani sorunu çözerken ayrıca bir mağduriyetin oluşmasına da izin verilmemesi gerekir.



