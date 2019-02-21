Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami’ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı.

Duyduğuma göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım'ı hediyeye boğdu.

Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: ''Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez.'' Müge DAĞISTANLI / POSTA

Süreyya Yalçın ile annesi Ülkü Yalçın

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran