Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Amerika-Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, İstanbul'daki annesi Ülkü Yalçın'ın 70. yaş gününü en güzel şekilde kutlamak için 15 gündür plan yapıyordu

21 Şubat 2019, Perşembe 11:22 Son Güncelleme:
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Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami’ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı.

Duyduğuma göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım'ı hediyeye boğdu.

Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: ''Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez.'' Müge DAĞISTANLI / POSTA

Süreyya Yalçın ile annesi Ülkü Yalçın

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran

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