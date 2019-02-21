Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
Amerika-Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, İstanbul'daki annesi Ülkü Yalçın'ın 70. yaş gününü en güzel şekilde kutlamak için 15 gündür plan yapıyordu
Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami’ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı.
Duyduğuma göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım'ı hediyeye boğdu.
Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: ''Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez.'' Müge DAĞISTANLI / POSTA
Süreyya Yalçın ile annesi Ülkü Yalçın
Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran