Süreyya Yalçın bebek öncesi detoksa girdi

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Son 1.5 ayda 13 kilo veren Süreyya Yalçın anne olmaya karar verdi. Doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girdi.

'Eşim de detoks yapıyor'

Süreyya Yalçın “Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz” diyor.

Ozan Baran ile Süreyya Yalçın 2016’da evlenmişti.

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