Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın kaç yaşında, eşi kim?

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın babası Faruk Yalçın’dan kalan 97 milyonluk miras ile gündemde. 2005 yılında “en zenginler” listesinde beş milyar doları aşan servetiyle 21. sırada, dünyanın da 721. zengini arasında yer alan Faruk Yalçın’ın miras davası geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Kardeşleri ile girdiği hukuk mücadelesinde mirası almaya hak kazanan Süreyya Yalçın internette merak edilen isimler arasında. Peki, Süreyya Yalçın kimdir? İşte Süreyya Yalçın hakkında merak edilenler…

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşıyor.