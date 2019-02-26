Her fırsatta bebek özlemini dile getiren Süreyya Yalçın’ın annelik rüyası gerçeğe dönüşmek üzere. Süreyya dün Instagram hesabından takipçilerine müjdeyi verdi, hamile olduğunu ve ikiz beklediğini açıkladı.

'HEYECAN BÜYÜK'

Süreyya, “En büyük hayalim eşim Ozan ve çocuklarımla yaşlanmak, heyecan büyük” diye konuştu.

POSTA/Halil Kalmuk



