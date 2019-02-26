Süreyya Yalçın ve Ozan Baran'a ikiz bebek geliyor
Süreyya Yalçın, Ağustos 2014’te aşk yaşamaya başladığı Ozan Baran ile Ocak 2016’da İstanbul’da nikah masasına oturmuştu
Her fırsatta bebek özlemini dile getiren Süreyya Yalçın’ın annelik rüyası gerçeğe dönüşmek üzere. Süreyya dün Instagram hesabından takipçilerine müjdeyi verdi, hamile olduğunu ve ikiz beklediğini açıkladı.
'HEYECAN BÜYÜK'
Süreyya, “En büyük hayalim eşim Ozan ve çocuklarımla yaşlanmak, heyecan büyük” diye konuştu.
POSTA/Halil Kalmuk