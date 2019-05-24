Çift, Sertab Erener ile Ozan Doğulu’nun konser verdiği, kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı geceye 500 bin TL harcamış.

DAVETTEN SONRA GELEN TALİHSİZLİK

Bu arada davetten sonra bir talihsizlik yaşamışlar. Süreyya Yalçın uluslararası taşımacılık firması sahibi eşi Ozan Baran’a 400 bin dolarlık TIR almıştı. TIR’ın şoförü kaza yaptı, araç parçalandı. Süreyya Yalçın “Hediyeme nazar değdi” dedi.

POSTA/Müge Dağıstanlı

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