Süreyya Yalçın ve Ozan Baran'ın 500 bin TL'lik daveti
2014'ten bu yana Amerika'da yaşayan Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Miami’deki ‘The Deck at Island Gardens’da düzenlenen geceye sponsor oldu
Çift, Sertab Erener ile Ozan Doğulu’nun konser verdiği, kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı geceye 500 bin TL harcamış.
DAVETTEN SONRA GELEN TALİHSİZLİK
Bu arada davetten sonra bir talihsizlik yaşamışlar. Süreyya Yalçın uluslararası taşımacılık firması sahibi eşi Ozan Baran’a 400 bin dolarlık TIR almıştı. TIR’ın şoförü kaza yaptı, araç parçalandı. Süreyya Yalçın “Hediyeme nazar değdi” dedi.
POSTA/Müge Dağıstanlı
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