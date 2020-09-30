2 ayda 13 kilo verince “Vücudumu toksinlerden arındırdım. Kendimi zinde hissediyorum” demişti. Detoks programı çoktan bitti, ama zayıflaması durmadı. Bir iddiaya göre; kilo takıntısı başladı. Yemeden-içmeden kesildi. Diğer söylenti de şu: ‘Uyguladığı şok diyet metabolizmasını bozdu. Şimdi doktor kontrolünde kilo almaya çalışıyor.’

Yorumlara sınır

Fotoğrafının altına gelen anoreksiya ve blumia iddialarından sıkılan Süreyya Yalçın sayfasındaki yorumlara sınırlama getirdi. Sadece ‘Çok güzelsiniz’, ‘Stilinize bayıldım’ şeklinde mesajlara yer verdi. Eşi Ozan Baran bu pozlarına kalp ve nazar boncuğu emojileri bıraktı. Süreyya Yalçın, 2005 yazında Bodrum-Türkbükü’nde verdiği pozlarda çok farklıydı.







