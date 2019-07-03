Süreyya Yalçın’ın babası Faruk Yalçın kimdir?

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’a 2 Aralık 2008’de İsviçre’de vefat eden babası, NATO müteahhidi olarak anılan Faruk Yalçın’dan yüklü miktarda miras kalmış kardeşleri ile 10 yıllık hukuk savaşına girmişti. 4 ay önce sonuçlanan dava sonucu 97 milyon dolar almaya hak kazanan Süreyya Yalçın’ın babası Faruk Yalçın internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Faruk Yalçın kimdir? İşte Faruk Yalçın hakkında merak edilenler…

FARUK YALÇIN KİMDİR?

Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 yılında Ergani’de doğdu. Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl hayata gözlerini açan Faruk Yalçın, babasının asker olması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanını gezdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dayısı ve kulüp asbaşkanı Neşet Yalçın'ın amcası. Babası, Ergani’de belediye başkanlığı da yapmış olan Ergani’nin Maden mutasarrıığına bağlı olduğu dönemdeki ilk belediye başkanı Osman Nuri Yalçın’ın oğlu, Neşet bey olarak bilinen Neşet Yalçın’dır. İlkokul’u Ergani’de, orta okulu Diyarbakır’da, liseyi Ankara’da başlayarak İstanbul Alman Lisesinde tamamladı. Liseyi bitirince Almanya’ya gönderilen on öğrenciden biri oldu.

Devlet Demiryolları bursunu kazanması hayatının dönüm noktasıydı. Kazandığı burs sayesinde İsviçre’ye giderek mühendislik eğitimi aldıktan sonra 1950’li yılların başlarında ülkesinde döndü. Türkiye’nin yalnızca en önemli iş adamlarından biri değil; aynı zamanda bir doğa sevdalısı, hayvan sever ve eğitim gönüllüsü olarak tanındı.

İlk şirketini İsviçre’de kurarak bir süre Almanya bağlantılı olarak işlerini geliştirdi. 1963 yılında Türkiye’ye döndüğünde, çokuluslu şirketlere müşavirlik yapıp kendi ilk şirketi İNTEC’i de kurdu. Bunu başka şirketler takit etti. Uzun yıllar NATO’ya yaptığı işlerden ötürü “NATO Müteahhidi” diye anılmaya başlandı. 30 yılı aşkın bir süre Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde büyük inşaat projelerine imza atarak, Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı “en zenginler” listesinde beş milyar doları aşan servetiyle 21. sırada, dünyanın da 721. zengini arasında yer aldı. Faruk Yalçın’ın çocukları ve kardeşine ait yirmi civarında rma bulunmaktadır. Daha önceleri mütevazı hayat süren Faruk Yalçın, yeğeni Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olmasıyla basında duyulur hale geldi. Fenerbahçe Spor’a olan ilgisi nedeniyle hep Aziz Yıldırım’ın arkasında yer alarak ve çok zaman gizli başkan diye anıldı.

1993’te doğa ve hayvan tutkusunu toplumla paylaşmak amacıyla Darıca’da Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi olan, bugünkü adıyla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı kurdu. Biyoloji alanında araştırmalar yaparak bitki ve hayvan bakımı üzerine 21 kitap yazdı. Faruk Yalçın, 1 Aralık 2008 yılında hayata gözlerini yumdu.