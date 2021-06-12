Magazin 'Süreyya Yalçın'ın ölçülü tarzı'

'Süreyya Yalçın'ın ölçülü tarzı'

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'Süreyya Yalçın'ın ölçülü tarzı'

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, mezura görünümlü kemerini böyle gözler önüne serdi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Süreyya Yalçın, önceki gün tarzıyla da ilgi odağı oldu. Sosyetik güzel, ABD'de bulunan evinin bahçesinde giyinip süslenip poz verdi.

Instagram hesabından pozlarını yayınlayan Süreyya Yalçın'ın mezura şeklindeki kemeri, "Süreyya'nın ölçülü tarzı" esprileri yaptırdı.


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