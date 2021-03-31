Magazin Süreyya Yalçın'ın sıra dışı tarzı!

Süreyya Yalçın'ın sıra dışı tarzı!

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Süreyya Yalçın'ın sıra dışı tarzı!

Eşi Ozan Baran ile Amerika Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır malikanesinden dışarı adım atmıyordu. Sosyetik güzel, dün sahile indi.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:46 Son Güncelleme:
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Süreyya Yalçın'ın tarzı her zamanki gibi kendine hastı; beyaz mayosunun üzerine şeffaf yağmurluk giymiş, ayağında da taşlarla süslenmiş çizmeleri vardı.

Tüm bakışları üzerinde toplayan 37 yaşındaki sosyetik güzel, sivri topuklu çizmeleri ile kumların üzerinde yürümek istedi ama haliyle zorlandı.

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