Süreyya Yalçın'ın tarzı her zamanki gibi kendine hastı; beyaz mayosunun üzerine şeffaf yağmurluk giymiş, ayağında da taşlarla süslenmiş çizmeleri vardı.

Tüm bakışları üzerinde toplayan 37 yaşındaki sosyetik güzel, sivri topuklu çizmeleri ile kumların üzerinde yürümek istedi ama haliyle zorlandı.



