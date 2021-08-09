Surf and turf nedir? Surf and turf nasıl yapılır, tarifi malzemeleri neler?
Surf anda turf havalı adıyla olduğu kadar lezzetiyle de oldukça merak edilen ana yemekler arasında geliyor. Aslında surf and turf için, birçok deniz ürünü ve kırmızı et çeşidi kullanılabiliyor ve kişinin damak tadı ve hayal gücü ile de destekleniyor. Surf and turf nasıl yapılır, tarifi malzemeleri neler? diyenler için en beğenilen surf andan turf tarifini hazırladık…
09 Ağustos 2021, Pazartesi 14:16 Son Güncelleme:
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Surf and turf, sörf ve çim olarak Türkçeye çevrilirken, adını deniz ürünlerinden ve kırmızı etten alıyor. Karides, ıstakoz veya kalamarla da hazırlanan yemekte kırmızı et olarak ise, genellikle biftek ve bonfile tercih ediliyor. Mantar ve patates püresi de yine tercihe göre yemeğe eklenebiliyor. Peki, Surf and turf nasıl yapılır, tarifi malzemeleri neler? İşte en lezzetli surf and turf tarifi…
SURF AND TURF NEDİR?
Surf and turf, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık’taki et lokantalarında servis edilen bir yemektir.
1920’li yıllara kadar oldukça rağbet göre surf and turf o yıllardan sonra eski popülerliğini kaybetmiş, 1960’lı yıllara gelindikten sonra ise yeniden gündeme gelmiştir.
Tek tabakta buluşan kırmızı et ve deniz ürünleri kendine has soslarla servis edilirken, oldukça yüksek protein içeren lezzetli bir yemek haline gelir.
SURF AND TRUF MALZEMELERİ NELER?
- 4 adet dana bonfile,
- 4 adet kaz ciğeri,
- 4 adet jumbo karides,
- 16 adet şitake mantarı,
- 4 adet deniz tarağı
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı patates püresi,
- 2 çorba kaşığı pancar
- 2 çorba kaşığı bal kabağı
- Tuz
- Karabiber
Tempura sos için:
- 2 adet yumurtanın beyazı
- 1 su bardağı süt
- 4 çorba kaşığı un
SURF AND TURF YAPILIŞI
- İlk olarak eti tuzlayın ve ızgarada pişirin.
- Küp küp doğranmış bal kabağı ve pancarı tereyağında soteleyin.
- Başka bir tavada da kaz ciğerlerini pişirin.
- Daha sonra mantarları da kavurun.
- Karides ve deniz tarağını tempura sosa bulayıp yağda pişirin.
- Dana bonfileyi, üstünde kaz ciğeri ve mantar ile beraber bir servis tabağına alın.
- Son olarak yanında da karides ve deniz tarağı ile patates püresi ile sotelenmiş sebze garnitürleri eşliğinde servis edebilirsiniz.