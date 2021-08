Surf and turf, sörf ve çim olarak Türkçeye çevrilirken, adını deniz ürünlerinden ve kırmızı etten alıyor. Karides, ıstakoz veya kalamarla da hazırlanan yemekte kırmızı et olarak ise, genellikle biftek ve bonfile tercih ediliyor. Mantar ve patates püresi de yine tercihe göre yemeğe eklenebiliyor. Peki, Surf and turf nasıl yapılır, tarifi malzemeleri neler? İşte en lezzetli surf and turf tarifi…

SURF AND TURF NEDİR?

Surf and turf, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık’taki et lokantalarında servis edilen bir yemektir.

1920’li yıllara kadar oldukça rağbet göre surf and turf o yıllardan sonra eski popülerliğini kaybetmiş, 1960’lı yıllara gelindikten sonra ise yeniden gündeme gelmiştir.

Tek tabakta buluşan kırmızı et ve deniz ürünleri kendine has soslarla servis edilirken, oldukça yüksek protein içeren lezzetli bir yemek haline gelir.

SURF AND TRUF MALZEMELERİ NELER?

4 adet dana bonfile,

4 adet kaz ciğeri,

4 adet jumbo karides,

16 adet şitake mantarı,

4 adet deniz tarağı

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı patates püresi,

2 çorba kaşığı pancar

2 çorba kaşığı bal kabağı

Tuz

Karabiber

Tempura sos için:

2 adet yumurtanın beyazı

1 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

SURF AND TURF YAPILIŞI