Sürgün kampı nedir? Survivor sürgün kampı adasına kim gitti?

Sürgün kampı Survior All Star’ın yarışmacılarına büyük sürpriz yaşattı. Sürgün kampı kuralı gereği takımı tarafından eleme adayı gösterilen isim sürgün kampı adasına giderek tek başına adada yaşayacak. Peki ilk hafta Survivor’da sürgün kampı adasına kim gitti. İşte sürgün kampı hakkında merak edilen detaylar…

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Survivor All Star’a her sezon olduğu gibi iddialı bir giriş yaptı. Her sezon farklı araçlarla yarışma alanına gelen Acun Ilıcalı 30-40 motosikletliyle birlikte geldi. Ardından da yeni sezonun açılışını yapan ünlü isim Survivor 2022’nin kurallarını açıkladı. Bu kurallar arasında ise en dikkat çekeni sürgün kampı oldu.

Sadece ilk hafta geçerli olacak sürgün kampı uygulamasında ilk akşam yapılan en çok oyu alarak eleme potasına giren bir yarışmacı sürgün adasına gönderilirken, ikinci akşam oynanacak dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan en çok oyu alan yarışmacı da sürgün kampına giden ikinci isim oldu.

Bu hafta oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından 3. ve 4. yarışmacıların da sürgün adasına gönderilmesinin ardından bu dört yarışmacıdan biri elenerek Survivor’a veda edecek.

Sürgün kampına giden yarışmacılar adada kaldıkları süre içerisinde kimse ile iletişim kuramayacak, oynanacak yarışmalara katılamayacak ve takımının aldığı ödüllerden de yararlanamayacak.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI ADASINA KİM GİTTİ?

Sürgün kampı adasına ilk giden isim ünlüler takımından Birsen Bekgöz olurken dokunulmazlık oyununun ardından sürgün kapına giden ikinci isim Sercan Yıldırım oldu.