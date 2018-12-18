Suriye sınırına askeri sevkıyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti

18 Aralık 2018, Salı 21:10
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Suriye sınırına askeri sevkıyat

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyir haline geçti.

Komandolar ve askeri araçlardan oluşan konvoyun güvenlik önlemleri altında Kilis istikametine doğru ilerlediği görüldü.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) da Hatay'a geldi.

ZPT ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınır hattına sevk edildi. 

AA


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