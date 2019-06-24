Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere silah ve personel takviyesi yapıldı

24 Haziran 2019, Pazartesi 21:56 Son Güncelleme:
A A
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...