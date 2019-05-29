Suriye sınırına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 23:28
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Suriye sınırına komando takviyesi

Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri araç ve komando takviyesi yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, konvoyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Bir süre bekletilen askeri konvoy akşam saatlerinde sınır birliklerine doğru yola çıktı. 

HATAY (İHA)

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