Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birlikleri konvoyu Kilis'e ulaştı.
28 Şubat 2020, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
DHA
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