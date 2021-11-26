Türkiye Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Türkiye

Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu.

26 Kasım 2021, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir gruba ‘Dur’ ihtarında bulundu.



Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

İHA

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